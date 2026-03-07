Ara tatil ne zaman? Mart ara tatil hangi tarihte?

Milyonlarca öğrenci bu ay toplamda 9 günlük bir tatil daha yapacaklar. Ardından haziran ayına kadar derslerine devam edecekler. 3. molanın tarihi mart ayına girişimizle birlikte iyice araştırılmaya başlandı. İşte "Ara tatil ne zaman" sorusunun cevabı...

İkinci ara tatil ne zaman?

MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.