Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda ikinci dönemin ilk haftası geride kaldı. Mart ayına doğru ilerliyoruz ve ara tatil tarihleri yaklaşıyor. Öğrenciler bir an evvel mart tatilinin gelmesini beklerken ger gün sıklaşan soru "Ara tatil ne zaman" oluyor.
Ara tatil tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Plan yapacaklar MEB'in takvimine odaklanmış durumda... Bilgi almak adına "Ara tatil ne zaman" sorusu hızlanıyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
