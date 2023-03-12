Arap ülkelerinden deprem bölgesine yardım seferberliği

Bahreyn ve Kuveyt'te çeşitli STK'lerce depremzedeler için toplanan yardım malzemesini taşıyan iki kargo uçağı, Gaziantep Havalimanı'na geldi.

Tırlara yüklenen yardım kolileri depremden etkilenen illere sevk edildi.

Yardım gönderen STK'lerle irtibatlı olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının basın sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana Arap ülkelerinin depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Depremin ardından Türkiye'ye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderen Arap ülkelerinden ayni ve nakdi yardımların devam ettiğini, bugün iki uçağı daha karşıladıklarını belirten Alaca, diğer ülkelerden de uçakların gelmeye devam edeceğini dile getirdi.

Alaca, depremin ilk gününden bu yana Katar, Kuveyt, Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinden sadece İHH İnsani Yardım Vakfı üzerinden insani yardım taşıyan 17 uçak gönderildiğini belirterek "Uçaklarda özellikle gıda kolileri, çadırlar, battaniyeler, sağlık ve hijyen paketleri gibi malzemeler yoğunlukta. Bizler Vakıf olarak bunları alıp hızlıca deprem bölgesine ulaştırıyoruz." dedi.

Uçaklarda bulunan yardım malzemesine ilişkin önceden kendilerine bilgi verildiğini, bu doğrultuda planlama yaptıklarını ifade eden Alaca, "Deprem bölgesindeki arkadaşlarla hemen iletişime geçiyoruz ve ihtiyaç listesi alıyoruz. Tırları burada yükleyip doğrudan deprem bölgesine gönderiyoruz." diye konuştu.