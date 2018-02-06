Araslan: Sansür değil, yasal düzenleme

06 Şubat 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki "Güvenli İnternet Günü 2018" etkinliklerine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, internet yayınlarına yönelik RTÜK denetimi hakkında konuştu.

Düzenlemenin internetteki yayınlara sansür değil, yasal düzenleme getirdiğini belirten Arslan, şunları söyledi.

"Özgürlükler sınırsız değil. Biz gerek TV yayınları gerek radyo yayınları konusunda eğer milli güvenliğe müzahir bir yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili işlem yapmak durumundayız, yapıyoruz.

Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Değer yargıları ölçüsünde yayınları yapılıyor. Hiçbir şekilde hiçbirinin yayını engellenmiyor. Nereye kadar? Bir yanlış yayın, ülkenin milli güvenliğine, bekasına, insanlarımızın değer yargılarına zarar verilecek bir yayın yapılıyorsa orada müdahale ediliyor.

İnternet üzerinden yapılan TV yayınlarda, herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Bizim amacımız burada bir yasal düzenleme getirmek ve yasal düzenleme getirmek. Hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Hiç kimsenin yaptığı çalışmaya müdahale etmek demek değildir.

TV yayıncılığında her ne ki normalse, yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa da elbette o yanlışlığın engellenmesi gerekir. Getirilen düzenlemenin amacı budur. "Sansür getiriyor" demek kadar da yanlış bir şey yok."