Araştırma üniversitelerinde yol haritası belirlendi
"Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Türkiye'deki bazı devlet üniversitelerinin araştırma üniversitesi olarak belirlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarda yol haritası belirlendi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda, araştırma üniversiteleri projesine ilişkin üniversitelerin yol haritaları belirlendi.
YÖK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu proje kapsamında belirlenen araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla bir toplantı düzenlendiği ifade edilirken, "YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu ilk toplantıda, projeye ilişkin üniversitelerin yol haritaları belirlenerek, bu üniversitelere sağlanacak katkılar etraflıca ele alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.