ARC’den 100. yıl anısına Adana'da hatıra ormanı

Adana’nın Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Kabasakal mevkiindeki alanda ARC Su Arıtma Teknolojileri Kurucu Genel Müdürü Alkan Canbay, şirket çalışanları ve aileleriyle birlikte 100 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe miras bıraktı.

Merkezde cumhuriyet coşkusu yaşandı

Tekstilden turizme, demir-çelikten petrokimyaya, cam sanayisinden kömür işletmelerine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına etkin çözümler sunan ARC ailesinin cumhuriyet coşkusu şirket merkezinde yapılan kutlama etkinliğinde de devam etti.

Milli marşların yankılandığı, neşeli şarkıların seslendirildiği kutlamada Genel Müdür Alkan Canbay, mesai arkadaşlarına Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Kuruluş Yıldönümü anısına özel hediyeler ve kırmızı güller verdi.

ARC çalışanlarının çocuklarına da Türk Bayrağı ve hediyeler veren Alkan Canbay, şirket merkezinin bahçesindeki 700 yaşındaki zeytin ağacını göstererek Atatürk sevgisiyle büyüyen nesillerin Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağını vurguladı. Alkan Canbay, ARC Cumhuriyet Hatıra Ormanı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında daha da büyüteceklerini belirtti.

Alkan Canbay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Kuruluş Yıldönümü’nde ARC Cumhuriyet Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını dikmenin heyecanını ve gururunu yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anacağımız 10 Kasım’da hatıra ormanımıza 2 bin fidan daha dikeceğiz. Özenle büyüteceğimiz fidanlar, iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hissettiğimiz bugünlerde Atamızın ve Cumhuriyetimizin anısına gelecek nesillere mirasımız olacaktır.” diye konuştu.