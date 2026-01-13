Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan Valiliği'nden açıklama geldi

Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.