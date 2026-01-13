Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan Valiliği'nden açıklama geldi
Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Ardahan'da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ardahan Valiliği'nden 14 Ocak çarşamba günü okulların durumuna dair bir açıklama geldi.
Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.