Arka kapı diplomasisi hızlandı! Erdoğan-Esad görüşmesi için tarih verildi: Ön plana çıkan 3 yer...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Suriye lideri Beşşar Esad ile bir araya gelmesi sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esad görüşmesinin zamanlamasına çevrildi. Türkiye ve Suriye arasındaki siyasi ilişkiler 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle birlikte gerildi.

İki liderin yıllar sonra gerçekleştireceği yüz yüze görüşme için ağustos ayının ön plana çıktığı ifade ediliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan-Esad görüşmesi nerede, ne zaman" başlıklı bir yazı kaleme kaldı. Selvi yazısında, Erdoğan ile Esad'ın görüşmesi için 3 yerin ön plana çıktığını ifade etti: Moskova, Bağdat ve Türkiye-Suriye sınırındaki Kesep kapısı...

"Tarih ve yer konusunda ihtiyatlı olmakta yarar var" diyen Selvi, "Bir yetkili, “İki liderin görüşmesi için inisiyatif almaya çalışan ülkeler var” dedi. Yani sadece Putin devrede değil. Irak Başbakanı Sudani de elini taşın altına koymuş durumda" ifadelerini kullandı.

Aryıca Selvi yazısında, "İhtiyatlı olmakla birlikte ağustos ayı içerisinde Erdoğan-Esad görüşmesi yapılabilir. Arka kapı diplomasisi hızlandı" ifadelerine de yer verdi.