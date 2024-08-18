Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda
Edirne'de, arkadaşını elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınan K.C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen K.C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Duru Pakarda için cenaze töreni düzenlendi.
Pakarda'nın cenazesi, Hasan Sezai Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Dün, Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde K.C.A'nın yanında getirdiği tabancanın, arkadaşlarına gösterdiği sırada ateş aldığı iddia edilmiş, Duru Pakarda yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Pakarda, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, K.C.A. olay sonrası silahla birlikte gözaltına alınmıştı.