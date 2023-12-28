Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
unus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları Efe Özçelik'i tabancayla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun babasına ait tabancayla vurulduğu, babanın emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.