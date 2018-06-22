Arslan: 1.5 milyon kişiye istihdam sağlanacak
Ulaştırma Bakanı Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişinin çalışacağını bildiren Arslan bunun TÜPRAŞ'ın tam 45 katı olduğunu ifade ederek, "Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak" dedi.
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Kaynak: AA