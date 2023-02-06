Artçıların haritası: 4,5 üstü 42 deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin artçıların nerede olduğu gösterdiği bir harita paylaştı. Haritaya göre, 19:04 itibariyle 4,5’ten büyük toplam 42 artçı meydana geldi. AFAD’a göre toplam artçı sayısıysa 120’den fazla.

Merkezin kaydettiği artçılar şu şekilde:



• 6,7, Gaziantep

• 6, Göksun, Kahramanmaraş

• 5,8, Doğanşehir, Malatya

• 5,7, Malatya

• 5,6, Musabeyli, Gaziantep

• 5,6, Nurdağı, Gaziantep

• 5,5, Tut, Adıyaman

• 5,3, Adıyaman

• 5,2, Çelikhan, Malatya

• 5,2, Nurdağı, Gaziantep

• 5,2, Göksun, Kahramanmaraş

• 5,1, Hasanbeyli, Gaziantep

• 5,1, Kahramanmaraş

• 5, Malatya

• 5, Pazarcık, Kahramanmaraş

• 5, Nurhak, Kahramanmaraş (X2)

• 4,9, Göksun, Kahramanmaraş

• 4,9, Çelikhan, Adıyaman

• 4,9, Çağlayancerit, Kahramanmaraş

• 4,8, Kahramanmaraş

• 4,8, Nurhak, Kahramanmaraş

• 4,8, Pazarcık, Kahramanmaraş (X2)

• 4,8, Sincik, Malatya

• 4,8, Çağlayancerit, Kahramanmaraş

• 4,8, Nurdağı, Gaziantep

• 4,8 Göksun, Kahramanmaraş

• 4,7, Sincik, Malatya

• 4,7, Çelikhan, Adıyaman

• 4,6, Denizciler, Hatay

• 4,6, Tut, Adıyaman

• 4,6, Anayazı, Hatay

• 4,6, Gaziantep

• 4,6, Suriye

• 4,5 Darende, Malatya

• 4,5, Çelikhan, Adıyaman

• 4,5, Adıyaman

• 4,5, Hatay

• 4,5, Adıyaman

• 4,5 Pazarcık, Kahramanmaraş (x2)