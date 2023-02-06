Artçıların haritası: 4,5 üstü 42 deprem
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem pek çok artçı da üretti. Saat 19:05’e kadar büyüklüğü 4,5’in üstünde 42 artçı meydana geldi. 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. 17:59 itibariyle can kaybı sayısı 1498.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin artçıların nerede olduğu gösterdiği bir harita paylaştı. Haritaya göre, 19:04 itibariyle 4,5’ten büyük toplam 42 artçı meydana geldi. AFAD’a göre toplam artçı sayısıysa 120’den fazla.
Merkezin kaydettiği artçılar şu şekilde:
• 6,7, Gaziantep
• 6, Göksun, Kahramanmaraş
• 5,8, Doğanşehir, Malatya
• 5,7, Malatya
• 5,6, Musabeyli, Gaziantep
• 5,6, Nurdağı, Gaziantep
• 5,5, Tut, Adıyaman
• 5,3, Adıyaman
• 5,2, Çelikhan, Malatya
• 5,2, Nurdağı, Gaziantep
• 5,2, Göksun, Kahramanmaraş
• 5,1, Hasanbeyli, Gaziantep
• 5,1, Kahramanmaraş
• 5, Malatya
• 5, Pazarcık, Kahramanmaraş
• 5, Nurhak, Kahramanmaraş (X2)
• 4,9, Göksun, Kahramanmaraş
• 4,9, Çelikhan, Adıyaman
• 4,9, Çağlayancerit, Kahramanmaraş
• 4,8, Kahramanmaraş
• 4,8, Nurhak, Kahramanmaraş
• 4,8, Pazarcık, Kahramanmaraş (X2)
• 4,8, Sincik, Malatya
• 4,8, Çağlayancerit, Kahramanmaraş
• 4,8, Nurdağı, Gaziantep
• 4,8 Göksun, Kahramanmaraş
• 4,7, Sincik, Malatya
• 4,7, Çelikhan, Adıyaman
• 4,6, Denizciler, Hatay
• 4,6, Tut, Adıyaman
• 4,6, Anayazı, Hatay
• 4,6, Gaziantep
• 4,6, Suriye
• 4,5 Darende, Malatya
• 4,5, Çelikhan, Adıyaman
• 4,5, Adıyaman
• 4,5, Hatay
• 4,5, Adıyaman
• 4,5 Pazarcık, Kahramanmaraş (x2)