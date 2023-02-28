'Artık Karagümrüklüyüm' diyen Devlet Bahçeli 'ceza' istedi: 'Önce tespit ardından da tecziye'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketinin ardından tribünlerden yükselen “istifa” tezahüratları hakkında konuşan Bahçeli, “Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla kıyasıya mücadele ettiği süreçte Türk futbolunu lekelemeye, kutuplaşma dalgasını sahaya yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içinde. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış zillet komplosudur. Tribünler çürük sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır” dedi.

“Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden çıkarılana kadar yirmi üç yıldır üyesi olduğu Beşiktaş'tan ayrıldığını” anlatan Bahçeli, “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim” ifadelerini kullandı.