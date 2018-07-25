ASELSAN M60T tankları modernize edecek

25 Temmuz 2018

Mehmet KAYA

Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü operasyonlarda ihtiyaçlara göre hızla yapılan M60T tank modernizasyonunun sahada kendisini ispatladığını ve bunun üzerine Savunma Sanayii Başkanlığı ile envanterdeki bütün tankların Aselsan teknolojisi ile modernizasyonuna karar verdiğini açıkladı.

Bu kapsamda 96,7 milyon euro ve 25 milyon TL büyüklükte bir sözleşme yenilemesi yapıldığı duyuruldu. İhtiyaçlar gözetilerek hızla ilerleyen ve FIRAT adı verilen proje kapsamında halihazırda çok sayıda tankın modernizasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi. Modernizasyon kapsamında en önemli unsurlardan biri, tanklar için en önemli tehditlerden olan omuzdan atılan tanksavar füzelerine (ATGM) karşı geliştirilen PULAT sisteminin takılması oldu. PULAT sahip olduğu yüksek performanslı radar ile saniyeler içinde tanksavar atışını algılayıp karşı patlama araçlarıyla füze tanka çarpmadan havada imha olmasını sağlıyor.

Aselsan’dan yapılan açıklamada, tankların yeteneklerinin önemli ölçüde iyileştirildiği ve bunların sahada kanıtlanmış olması nedeniyle ayrıca önem taşıdığı vurgulandı.

En modern tanklardan biri elde edildi

FIRAT-M60T Projesinin sürecine yönelik olarak, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları devam ederken ivedilikle uygulamaya alındığı ve hızla modernizasyonların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “M60T modernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edilmiş olup tankların gerek yakın-orta mesafe atış kabiliyetleri, gerek yakın- uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri gerekse de tankların ve personelin idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı” ifadesine yer verildi.