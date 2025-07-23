ASELSAN'dan Çelik Kubbe'ye entegre olacak 5 yeni ürün! İşte yeni silahların özellikleri...

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı devam ediyor.

Fuarda, Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından ASELSAN da dikkat çeken yeniliklerini tanıttı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un da katılımıyla gerçekleşen tanıtımda, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"ye entegre edilecek beş yeni ürün ilk kez kamuoyuna sunuldu.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve fuarda sergilenen yeni sistemler arasında Göktan, Ejderha, Koral 200, Turan ve Gürz yer alıyor.

İşte Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un açıklamalarına göre 5 yeni ürününün özellikleri:

EJDERHA: Elektromanyetik katmanda görev alan Ejderha, sürü ve kamikaze drone gibi yeni nesil hava tehditlerini geleneksel savunma yöntemleri yerine yenilikçi bir yaklaşımla etkisiz hale getirmek üzere geliştirildi.

KORAL 200: Koral sisteminin yeni nesil versiyonu olan Koral 200, düşman hava savunma radarlarını daha uzak mesafeden algılayıp karıştırabiliyor. İHA ve SİHA’lar için güvenli uçuş koridorları oluşturmayı amaçlayan sistemin önceki modeline göre iki kat daha etkili olduğu belirtiliyor.

TURAN: Çelik Kubbe’nin bilişsel katmanını oluşturan Turan, yapay zeka destekli mimarisiyle tüm unsurların entegrasyonunu sağlayan askeri 5G haberleşme altyapısı olarak görev yapıyor.

GÜRZ: İnsansız kara aracı üzerine entegre edilen Gürz’ün bu yeni versiyonu, mobil hava savunma görevlerini insansız şekilde yerine getirme kapasitesine sahip.

GÖKTAN: Güdümlü mühimmat ve füze teknolojilerinin birleşimiyle geliştirilen Göktan, 150 kilometre menzilde hedefleri yüksek isabetle vurabilen yeni nesil caydırıcı bir savunma sistemi.