ASELSAN'dan tanklara "çelik" kalkan

09 Şubat 2018

ASELSAN, tank ve zırhlı araçlar için ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verecek, tehditlere karşı koruma sağlayacak teknolojilere yönelik çalışmalara yenilerini ekliyor.

Değişen bölgesel ve global şartlar ana muharebe tanklarının muharebe sahasındaki öneminin sürdüğünü ortaya koyarken, ASELSAN tecrübesi ve son teknoloji ürünü tank modernizasyon çözümleriyle yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

ASELSAN'ın tank modernizasyon çözümleri Leopard 2 ve M60 gibi ağır ana muharebe tanklarının modernizasyonuna yönelik tüm ihtiyaçları içeren ve tankların performansını mevcut tüm tankların performansından daha üst bir seviyeye getiren özgün sistemler bütününden oluşuyor.

Kendi kendini koruyacak tanklar

Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlattı.

ASELSAN tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan sistemin prototip üretimi için Kasım 2015'te Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzalandı.

Özgün geliştirilecek AKKOR, 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak. AKKOR, yüksek teknoloji radarıyla üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak. Fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak bunu etkisiz hale getirecek.

AKKOR sistemi, mühimmatın üzerindeki akıllı sensörle dünyadaki benzerlerinden farklılaşıyor. Mini bir radar gibi çalışan sensör, yaklaşan roket/füze ile savunma mühimmatının en yakın olduğu zamanda patlamayı gerçekleştirerek tehdidi yok edebiliyor.

Farklı tipte zırhlı araca uygulanabiliyor

PULAT ise sahip olduğu yüksek teknoloji radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edecek, ardından "fiziksel imha" yeteneğiyle tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden etkisiz hale getirecek.

Gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine, gerekse uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelerine karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360 derecelik tam bir koruma kalkanı sağlayacak PULAT, platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlayacak.

Sistem, radarla tehdit algılama çözümü sayesinde toz, çamur, kar, yağmur gibi zorlu çevresel şartlar altında etkin çalışabilecek.

Kaynak: AA