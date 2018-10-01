ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un ilk deniz testleri başarıyla tamamlandı. Testler kapsamında Tork, su üstü hedeflerini sonar arayıcı başlığıyla tespit ederek, kendi güdümüyle hedeflere başarılı şekilde yöneldi.

01 Ekim 2018