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ASELSAN'dan 18.87 milyon dolarlık imza

ASELSAN, savunma sistemlerini kapsayan toplam 18.87 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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Aselsan, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam 18.87 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18.872.400,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

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