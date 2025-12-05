Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı nedir? İlk toplantı hangi tarihte?

Asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu birkaç toplantı sonrası yeni asgari ücreti açıklayacak. Vatandaşlar büyük bir heyecan içerisinde zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Sabırsızlık gitgide atarken "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" ve "İlk toplantı hangi tarihte" sorusu peş peşe geliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, katıldığı bir canlı yayında kasım enflasyonunun ardından oluşan tabloyu değerlendirerek aralık ayına yönelik projeksiyonlarını paylaştı.

Erdursun, TÜİK’in açıkladığı yüzde 0,87’lik kasım enflasyonunun ardından 2026 yılı asgari ücretinin yaklaşık yüzde 25 artış gösterebileceğini ifade etti. Yeni asgari ücretin 27.500 TL ile 28.000 TL aralığında şekillenmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık tarihinde yapacak.