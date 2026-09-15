Asgari ücret ocak ayında artacak. Günler ilerliyor ve konu gündeme daha çok geliyor. İlk olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak toplantılar sonrası asgari ücret belli olacak. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor? Yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin tahminler belirginleşmeye başladı.

Ekonomistler 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekliyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta gerçekleşti. 2026 asgari ücret ise 23 Aralık'ta belli oldu.