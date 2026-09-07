Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Yıl sonu yaklaşıyor. Aralık ayında Asgari Tespit Komisyonu toplanacak. Milyonlarca çalışan 2027 yılında ne kadar zam yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte uzmanların görüşleri...
Temmuz ayında asgari ücretliye ara zam yapılmazken gözler ocak ayına çevrildi. Yıl sonuna sayılı haftalar kalırken yavaş yavaş yapılacak zam oranı ile ilgili tahminler araştırılıyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin tahminler belirginleşmeye başladı.
Ekonomistler 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekliyor.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Geçen yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta gerçekleşti. 2026 asgari ücret ise 23 Aralık'ta belli oldu.