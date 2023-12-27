Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeni yıla kısa süre kalmasına rağmen halen 2024'ün asgari ücreti açıklanmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 11 Aralık, ikinci kez ise 18 Aralık'ta toplandı.

TRT Haber'in haberine iki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları kabul etmesi bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre taraflar bugün saat 16:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Akensel Koç, konuya ilişkin kendi aralarındaki müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesinde işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.