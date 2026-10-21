Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 35 bin lira mı olacak?
Milyonlarca çalışan zam için ocak ayını bekliyor. Gözler ise Asgari Ücret tespit komisyonunda... Komisyonun alacağı kararla asgari ücret belli olacak. Ekonomistler tahminlerini söylerken vatandaşlar da "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" diye soruyor.
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Milyonlarca asgari ücretli 2027 yılında zam alacak. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası yeni asgari ücret kesinleşecek. Yıl sonu yaklaşırken "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" sorusu da artıyor.
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Geçen yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Uzmanlar bu yıl artışın yüzde 25 olacağını öngörüyor.
Eğer yüzde 25'lik artış gerçekleşirse yeni asgari ücret 35 bin lira seviyesine yükselecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ