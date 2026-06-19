Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı, yükselecek mi?
Temmuz ayı yaklaşıyor, asgari ücret konusu daha çok gündeme geliyor. Milyonlar, artan yaşam maliyetleri karşısında gelirlerinin yetersiz kalmaması ve alım güçlerinin korunması için zam istiyor. Hükümetin her açıklaması yakından takip edilirken peş peşe gelen soru "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" oluyor.
Ocak ayında asgari ücrete zam yapılırken 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18'lere çıkacağı tahmin ediliyor. Çalışanlar enflasyona ezilmek istemezken ara zam yapılıp yapılmayacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Uzmanlar dikkatlice dinlenirken "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu sıkça geliyor.
Asgari ücrete zam olacak mı?
Hükümet kanadından 19 Haziran 2026 Cuma asgari ücrete dair bir duyuru gelmedi. Kulislerde de zam beklentisi bir hayli zayıf görünüyor.
Uzmanlar bir artış beklemezken 6 aylık enflasyonun belirleyici olacağını savunuyor.