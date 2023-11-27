Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Hükümet, işçi ve işveren tarafının katılacağı komisyon toplantılarında asgari ücrete ilişkin veriler ele alınıp zam oranı belirlenecek.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren zam, diğer çalışanlar için de belirleyici olacak.

Asgari ücretle birlikte birçok kalemde de değişiklikler yaşanacak ve alınan ücretler armış olacak.