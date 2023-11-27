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Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

Haber Merkezi
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Hükümet, işçi ve işveren tarafının katılacağı komisyon toplantılarında asgari ücrete ilişkin veriler ele alınıp zam oranı belirlenecek.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren zam, diğer çalışanlar için de belirleyici olacak.

Asgari ücretle birlikte birçok kalemde de değişiklikler yaşanacak ve alınan ücretler armış olacak.

 