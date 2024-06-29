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Askeralma yönetmeliğinde değişiklik: Erteleme olmayacak

Askerliğini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme olmayacak.

Haber Merkezi
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Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme yapılmayacak. 

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