Askerleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 25 yaralı
Manisa'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu yaralanan 21'i asker 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu 21'i asker 25 kişi yaralandı.
Recep Tekdemir idaresindeki 45 YC 0440 minibüs, Alay Kavşağı'nda, Soma istikametinden gelen Hüseyin Kozacı'nın kullandığı 45 VY 797 plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazada, sürücü Tekdemir ile minibüsteki 21'i asker 25 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA