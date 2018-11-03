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Askerlik şubelerinde bedelli mesaisi

Bedelli askerlik başvurularının son günü olması nedeniyle askerlik şubeleri cumartesi ile birlikte pazar günü de hizmet verecek.

Askerlik şubelerinde bedelli mesaisi
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Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları nedeniyle bugün ve yarın da mesaiye devam edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.

Son başvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Son dakika askerlik bedelli

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