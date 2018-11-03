Askerlik şubelerinde bedelli mesaisi
Bedelli askerlik başvurularının son günü olması nedeniyle askerlik şubeleri cumartesi ile birlikte pazar günü de hizmet verecek.
Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları nedeniyle bugün ve yarın da mesaiye devam edileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.
Son başvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA