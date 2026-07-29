Askerlik yerleri bugün mü, yarın mı açıklanacak? Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

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Askerlik yerleri için heyecan dorukta... Ağustos ayında silahaltına alınacak gençler sorgulamayı hızlandırmış durumda... Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanıyor" oluyor. İşte detaylar...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığının yayımlamış olduğu duyuruya göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülerin erişimine açılacak. MSB genel olarak sonuçları saat 10.00'da açıklıyor.

Yükümlü sevk tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Ağustos 2026

Er (2’nci Grup) 03 Eylül 2026

Er (3’üncü Grup) 01 Ekim 2026

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.