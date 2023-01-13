ASKİ'nin 5 milyar liralık kredisine onay

Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayının son oturumunu Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki oturumda, önceki toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı.

Ünal, ASKİ'nin çeşitli alt yapı hizmetlerinde kullanmak üzere talep ettiği 5 milyar liralık kredi kullanma yetkisini içeren Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nu müzakereye açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Cumhur İttifakı olarak kredi kullanma talebine ilişkin bugüne kadar olduğu gibi yine olumlu oy vereceklerini belirterek, meclisin Dikimevi-Natoyolu metro hattının inşaatı için geçen ay onayladığı 320 milyon avroluk kredi kullanım yetkisinin Cumhurbaşkanı tarafından yatırım planına alındığını bildirdi.

ABB'nin aldığı kredi ve kullandığı bütçenin toplamında 100 milyar lirayı geçtiğini ifade eden Köse, "ABB bu sınavı verememiştir. 2,5 yıl önce Polatlı içme suyu hattı işi için '1 yılda yapacağım' diye talimat verildi ama şimdi bitirdik diyemiyor? Niye halen kredi istiyor? İşte bu beceri meseledir. Beceremediniz, yapamadınız. Bu halk size geçersiz not veriyor. Bunu artık anlayın." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza metroya onay verdiği için teşekkür ederiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise Köse'yi eleştirerek, ABB'nin kredileri, Ankara'ya yapacağı yatırımlar için istediğini kaydetti.

Kredi kullanma talebine onay vereceklere teşekkür eden Beker, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da metroya onay verdiği için teşekkür ederiz. Yani bize verilmiyor, onaylar Ankaralılara hizmet için veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Yetkisi alınan kredilerin tamamının kullanılmıyor"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ABB ve bağlı kuruluşlarının bugüne kadar toplam 2 milyar lira kredi kullandığının bilgisini vererek, alınan kredilerin hepsinin kullanılacağı yönünde bir hüküm bulunmadığını söyledi.

Yetkisi alınan kredilerin tamamının kullanılmadığını anlatan Neslihanoğlu, "Belediye kendi öz kaynakları ile işleri yürütebiliyorsa, en zor aşamaya gelmeden kredi kullanmıyorsak ve boşu boşuna faiz ödemiyorsak bunun neyini konuşuyoruz? O projelere tabii ki başlandı, yapılıyor. Bu krediler, ihtiyaç duyulduğunda kullanılsın diye alınıyor" diye konuştu.

"Keşke billboardlara 'Teşekkür ediyoruz', diye çıksanız"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, 5 milyarlık kredi talebinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanvekili Ünal, şunları kaydetti:

"Biz buradan herhangi bir karar aldığımız zaman hemen billboardlara çıkılıyor, metrolara yayın veriliyor. 'Meclis üyeleri bizi engelliyor' diye her tarafa mesajlar gönderiyorsunuz. Mamak metrosu bence önemli bir metroydu, arkadaşlarımız onay verdiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hemen onaylamış. Keşke billboardlara 'Teşekkür ediyoruz', 'Ankara'nın önünü açtılar' diye çıksanız da biz de mutlu olsak. Adnan Bey burada cılız seslerle 'Teşekkür ediyoruz' diyor."