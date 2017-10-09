09 Ekim 2017

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek kazandığı şampiyonluktan dolayı ay-yıldızlı ekibi kutladı.

Vodafone Park'ta oynanan final maçını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte izleyen Bakan Bak, karşılaşma sonrasında sahaya inerek, milli sporcuları tebrik edip, kupayı verdi.

Kupa seremonisinden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Aslan yürekli evlatlarımızı kutluyoruz. Çok güzel bir mücadele ortaya koydular. İngiltere karşısında 1-0 öne geçtiler. Bitime çok kısa zaman kala beraberlik geldi ama mücadeleyi devam ettirerek maçı kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Böyle bir atmosfere ihtiyacımız vardı. Gruptan çıkarken bile her adımda onları 80 milyon destekledi. Onlar, bu milletin teveccühünü ve desteğini sonuna kadar hak etti." diye konuştu.

İstanbul'daki vatandaşların final müsabakasına çok büyük ilgi gösterdiğine değinen Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum çerçevesinde böyle bir heyecana ve coşkuya ihtiyacı vardı. Bunu değerli sporcularımız bize yaşattı. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Stadı bizim de ricamızla tahsis eden Beşiktaş Kulübüne teşekkür ediyoruz. Eminim bütün kulüpler bunu yapardı ama Beşiktaş Kulübünün stadının merkezde olması bir etkendi. Herkes maça koşarak geldi. İnsanlarımız, vatandaşlarımız bu stada aktı ve güzel bir atmosfer oluştu. Tekerlekli basketbol takımımız da şampiyon olmuştu. Bize hayatın bir mücadele olduğunu öğretiyorlar. Bu mücadeleden asla yılmıyorlar. Ortaya koydukları özveri, coşku ve sergiledikleri futbolla çok güzel şeyleri hak ediyorlar. Kocaman yürekli aslan parçalarını, bu milletin evlatlarını tebrik ediyoruz. Yolları açık olsun. Onlarla gurur duyduk. Bize muhteşem bir akşam yaşattılar. Her şey güzel ülkemiz için. Biz, kenetlendiğimiz ve tek yürek olduğumuz zaman pek şok şeyi başarabiliriz. "

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın bir gazi olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Osman Çakmak, bir gazimiz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepsinin ayrı bir hikayesi, hayat mücadelesi var. Ortaya koydukları tablo, yaşattıkları gurur, ülkeyi coşturdu." ifadelerini kullandı.

Özbek ve Orman'ın görüşleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, millilerin birlik ve beraberliğin çimentosu olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin Polonya ile yaptığı yarı final maçını da izlediğini hatırlatan Özbek, "Dün akşam da Riva'daydım. Oradaki yarı final de bu kadar heyecanlı olmuştu. Aslan yürekli insanların sahadaki mücadelelerini görüyorsunuz. Türkiye için cansiperhane bir şekilde mücadele ettiler. Çok duygusal bir durum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bize yaşattıkları bu gece için çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimizin çimentosu oldular." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "TFF bunu organize ettik. Çim sahayı bakıma almıştık ama Hüsnü Güreli 'Buna kayıtsız kalmayın' dedi. Biz de sahayı açma kararı aldık. Güzel bir organizasyon, hayatımızda unutamayacağımız bir akşam oldu. Ben de böyle bir şeyin parçası olduğum için çok mutluyum. Allah nicelerini nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA