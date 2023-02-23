ASO'dan deprem bölgesine yaşam merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki barınma sorununun ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, afet bölgesinde belirlenecek bir alanda tam donanımlı “ASO Yaşam Merkezi” kurulması için kampanya başlattıklarını dile getirdi. Deprem felaketi sonrasında çalışanların önemli bir kısmının deprem bölgesinin dışına çıktığını dile getiren Ardıç, bölgeden başka şehirlere yaşanan hızlı göçün, nüfus yapısında bozulmaya neden olabileceğine işaret ederek, “Özellikle Hatay’da bu risk daha da yüksek gözüküyor. Bütünsel ve yapıcı politikalarla tersine göçün ivedi bir şekilde devreye alınması gerekiyor” dedi.