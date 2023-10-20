Ataşehir'de inşaatta yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!
Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan inşaatta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.
Haber Merkezi
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Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.