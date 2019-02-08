Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi

08 Şubat 2019

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'dan Vietnam'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen iki transit yolcu şüpheli bulunarak, valizleri x-ray cihazlarıyla incelendi. Valizlerde gergedan boynuzu olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, gergedan boynuzlarının ticaretinin yapılması için gerekli olan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) belgesine sahip olmamaları nedeniyle piyasa değeri 14 milyon 500 bin lira olan 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içindeki yırtıcı yaban hayvanı tırnağına el konuldu.

Boynuzlar ve yabani hayvan tırnakları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA