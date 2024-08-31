Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden B.K. yakalandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı. Konuya yönelik açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahsın yakalanıp gözaltına alındığını belirtti.
AA
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yakalanaran yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.