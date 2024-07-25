ATSO’nun yeni başkanı belli oldu (Yusuf Hacısüleyman kimdir?)

Antalya’da 19 Temmuz’da tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Hacısüleyman’ın önerisiyle, başka bir adayın çıkmaması üzerine gerçekleştirilen seçim sonucunda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın seçildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

Yusuf Hacısüleyman kimdir?

1961 yılında İzmir’de doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Ana Bilim Dalı’ndan mezunu olup,aynı üniversitenin İktisat Fakültesinde İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Enstitüsünde Yüksek Lisansını yaptı. Daha önce Yapı Merkezi A.Ş., Bayındır Holding A.Ş. ve Aydıner İnşaat A.Ş. şirketlerinde yönetici olarak görev aldı. Halen Ayset A.Ş. Hotel Management & Consulting şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 1994-1996 Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2013-2016 Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılından bu yana Alman Turizm ve Kalkınma Araştırmaları Derneği (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V.) Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 yılından bu yana Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini devam ettiriyor.