Aunde Grubu'nun CEO'su Königs: Türkiye, üretimimiz için çok ama çok önemli bir ülke

Avukat Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar'ın sunduğu Hukuk Dünya'sı programının ikinci bölümünde Alman sanayi devi Aunde Grubu'nun Başkanı ve CEO'su, aynı zamanda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf A. Königs oldu.

32 yıl önce Türkiye'de yatırım yapmaya başladığını aktaran Königs, 'Türkiye'nin üretim için hala çok önemli bir ülke ve Avrupa otomotiv sanayinin tedariği için yapı taşı olduğunu' dile getirdi.

Königs programda şunları söyledi: "Türkiye’de sadece üretim yapmak değil, geliştirme de yapmak, patentler geliştirmek, dikey üretim aralığını genişletmek zorundayız. Stratejimiz budur. İşte burada, Türkiye’nin tanınmışlığı ve 'Türkiye aslında nedir' sorusunun netleştirilmesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası büyük bir rol oynar, bir köprüdür."

Rolf A. Königs, aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye kayıtsız şartsız üyeliğinin en güçlü savunucusu.