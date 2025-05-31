Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara kimdir? Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü 'mali suçlar' gerekçesiyle gerçekleştirilen soruşturmada 5. dalga operasyonu başlatıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltılar 4 farklı soruşturma ve 7 ayrı suç iddiası kapsamında gerçekleşti.

Utku Caner Çaykara neden gözaltına alındı?

“Suç örgütü lideri” olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda başlatılan 2024/236201 numaralı soruşturmada, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi notunda bu kişiler hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildiği belirtildi.

Utku Caner Çaykara kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çaykara, Aslen Sivas Hafik’lidir.

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği ardından İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016’dan bu yana CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.