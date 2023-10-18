Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle kapalı kalacak
Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle iki gece boyunda beşer saat kapalı kalacak.
Haber Merkezi
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Avrasya Tüneli, 19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01 ile 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.
Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.