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Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine zam yapıldı
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Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli'nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018'e kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

Avrasya Tüneli zam

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