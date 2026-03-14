Avrupa basını yazdı: Türkiye ile İspanya arasında dikkat çeken yakınlaşma

Savunma sanayii, turizm ve ekonomi alanlarında giderek derinleşen Türkiye-İspanya ilişkileri Avrupa basınının dikkatini çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in Filistin meselesi ve ABD-İran savaşına ilişkin açıklamaları Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan Sanchez’e yönelik övgüler, kısa sürede yalnızca dijital bir destek kampanyası olmanın ötesine geçerek Ankara ile Madrid arasındaki ilişkilerin güçlendiğine dair yorumlara yol açtı.

Avrupa basını Türkiye-İspanya yakınlaşmasını yazdı

Almanya’nın köklü gazetelerinden Berliner Zeitung yayımladığı analizde Madrid ile Ankara arasındaki yakınlaşmayı dikkat çekici ifadelerle değerlendirdi.

Gazete, Türk toplumunda İspanya’ya yönelik sempatiyi şu sözlerle aktardı:

"İspanya’nın İran krizindeki onurlu tutumu Türkiye’de büyük bir beğeni topluyor. Madrid ve Ankara’nın jeopolitik açıdan ne kadar şaşırtıcı derecede yakın olduğu artık saklanamaz bir gerçek. Türk stadyumlarından sosyal medyaya kadar her yerde İspanya’ya karşı coşkulu bir sevgi seli var."

Savunma alanında güçlü iş birliği

Haberde iki ülke arasındaki bağın yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı olmadığı, savunma alanında da güçlü bir iş birliği bulunduğu vurgulandı:

"Güncel siyasi tartışmaların ötesinde de İspanya ve Türkiye, kamuoyundaki söylemlerde sıklıkla göründüğünden daha sıkı bir bağa sahip. Sadece bir sempati diyemeyiz, İspanyol Patriot sistemlerinin Türkiye’nin güvenliğini sağlamasıyla perçinlenen çelikten bir ortaklıktır. İki ülke, Akdeniz’in güvenliğini beraber inşa ediyor. NATO bünyesinde İspanya, yıllardır Türk hava sahasının güvenliğini sağlamak için hava savunma sistemleri sağlıyor ve böylece ittifakın güneydoğu kanadındaki caydırıcılığa doğrudan katkıda bulunuyor. Buna paralel olarak, İspanyol ve Türk şirketleri savunma sanayinde, örneğin Türk Donanması için modern savaş gemilerinin inşasında işbirliği yapıyor."

Momentos que me envían del mitin de Soria.



Un saludo a la comunidad tuitera turca. pic.twitter.com/xMTKyLgPjE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 7, 2026

Ekonomide karşılıklı yatırımlar artıyor

Analizde ayrıca Türkiye ile İspanya arasında ekonomik ilişkilerin de giderek derinleştiği ifade edildi:

"İspanyol bankaları ve şirketleri Türkiye’deki en önemli Avrupalı yatırımcılar arasında yer alırken, Türk şirketleri de İspanya’nın altyapı ve enerji pazarlarına giderek daha fazla açılıyor."

Dış politikada ortak başlıklar

İki ülkenin dış politika gündeminde de benzer tutumlar sergilediğine dikkat çekildi:

"İki ülkenin dış politikasındaki bir başka ortak nokta ise İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmadır. Hem Sanchez hükümeti hem de Türkiye Filistinlilerle dayanışmalarını düzenli olarak vurguluyor ve iki devletli çözüm çağrısı yapıyor. İspanya, Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin talep ettiği gibi bir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri.”

İspanyol basını: Türkiye’de Sanchez’e büyük destek

Öte yandan İspanya merkezli elDiario.es gazetesi de Sanchez’in ABD Başkanı Donald Trump karşısındaki tutumunun Türkiye’de nasıl yankı bulduğunu sayfalarına taşıdı.

Gazete, Türkiye’deki atmosferi şu ifadelerle anlattı:

"Türkiye, Trump’a 'hayır' diyebilen tek cesur lider olarak gördüğü Sanchez’i bağrına bastı. Sokaklarda, televizyonlarda ve futbol sahalarında İspanya bayrakları dalgalanıyor. Türk halkı, İspanyolları sadece bir müttefik değil, Akdenizli birer kardeş olarak görüyor. İspanya ve Türkiye arasındaki bu bağ, internetteki memlerden çok daha sağlam temellere, yani ortak bir gidişata dayanıyor. Türkiye’deki bu muazzam destek dalgası, Sanchez’i bölgenin en popüler liderlerinden biri haline getirdi. Türkiye’de herkes Sanchez’i istiyor çünkü o, Trump’a karşı çıkmaya cesaret edebilen, geri adım atmayan tek lider. Bu güç imajı Türklerin çok hoşuna gidiyor ve onlara Erdoğan’ın 'One Minute' çıkışını hatırlatıyor. Türk halkı, Sanchez’i sadece bir müttefik değil, 'tarihin doğru tarafında duran' gerçek bir kahraman olarak selamlıyor."