MSB'den Türkiye-İspanya dostluğu paylaşımı!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı "günün fotoğrafı" paylaşımıyla Türkiye ile İspanya arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekti.

Paylaşımda, NATO bünyesinde Almanya'da icra edilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı sırasında aynı mevzide birlikte nişan alan Türk ve İspanyol iki askerin fotoğrafına yer verildi. Bakanlık paylaşımında, "Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana" ifadeleri kullanıldı.

Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana! 🇹🇷🤝🇪🇸



La amistad prevalece, porque nuestros corazones están lado a lado! 🇹🇷🤝🇪🇸



Friendship prevails because our hearts stand side by side! 🇹🇷🤝🇪🇸@Defensagob#MillîSavunmaBakanlığı#GününFotoğrafı📸#İspanya#Spain#OmuzOmuza pic.twitter.com/W0sncV4KCS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2026

Sosyal medyadan diplomasiye uzanan süreç

Türkiye ile İspanya arasındaki karşılıklı etkileşim, sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan paylaşımlarla ivme kazandı. Sürecin temelinde, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in ABD'nin İran'a yönelik olası askerî operasyonlarında İspanya'daki üslerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklaması ve Gazze başta olmak üzere Orta Doğu politikalarında savaş karşıtı bir tutum benimsemesi yer aldı.

Karşılıklı mesajlar kısa sürede diplomatik dile de yansırken, iki ülke kamuoyları arasında dikkat çeken bir yakınlaşma oluştu.

Yaşanan süreç, Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talebiyle başlatılan çevrim içi imza kampanyasına taşındı.

İspanya Başbakanı Sánchez de Türkiye ile gelişen dayanışmayı destekleyen bir paylaşım yaptı. Soria kentinde düzenlenen miting sırasında Türk bayrağının yer aldığı görüntüyü sosyal medya hesabından yayımlayan Sánchez, "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Madrid yönetiminden kınama

Öte yandan İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de görev yapan NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin gelişmeye tepki gösterdi.

Madrid yönetimi, söz konusu olayı "şiddetle ve kararlılıkla" kınadığını açıkladı.