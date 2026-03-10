BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlar bu soruya cevap arıyor. 3 buçuk günlük bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu... Vatandaşlar sürenin uzatılmasını istiyor. Peki hükümetten bir açıklama geldi mi?
Ramazan Bayramı yaklaşıyor ve milyonların güzü hükümette... Tatil planı yapmak isteyenler 3.5 günlük tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını her gün sıkça araştırıyor. Günler ilerledikçe "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu hızlanıyor.
Bayram tatili 9 gün oldu mu?
10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatil süresine dair bir açıklama yapılamadı. Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru gelmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü