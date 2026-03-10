BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor ve milyonların güzü hükümette... Tatil planı yapmak isteyenler 3.5 günlük tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını her gün sıkça araştırıyor. Günler ilerledikçe "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu hızlanıyor.

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatil süresine dair bir açıklama yapılamadı. Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru gelmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü