Avrupa Birliği ile Körfez İşbirliği Konseyi Brüksel'de toplanıyor

AB-KİK arasındaki ilk zirve toplantısı bugün Brüksel'de yapılacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlık yapacağı zirve öncesinde ikili görüşmeler de yapılacak.

AB, Rusya ile enerji krizinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nı takiben AB'nin Rusya'ya uyguladığı enerji sektörünü de içeren yaptırımlar ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme planı çerçevesinde Körfez ülkeleriyle yakınlaşmak istiyor.

Zirvede ikili enerji, ticaret ve yatırım başlıklarının yanı sıra Orta Doğu'daki barış çabaları da ele alınacak.