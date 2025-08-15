Avukat Rezan Epözdemir Çorlu’da cezaevine konuldu
İstanbul’da “rüşvet vermeye aracılık etme” suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında “rüşvet vermeye aracılık etme”, “siyasi ve askeri casusluk” ile “FETÖ/PDY’ye yardım” suçlamaları yöneltilen Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmış, dün çıkarıldığı mahkemece “rüşvete aracılık” suçundan tutuklanmıştı.
Epözdemir, İstanbul’dan jandarmaya ait cezaevi nakil aracıyla Çorlu’daki cezaevine götürüldü ve işlemlerinin ardından saat 22.45’te cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında pasaportuna el konulan Epözdemir’in Levent’teki ofisinde de arama yapılmıştı.