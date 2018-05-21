Avukat sayısı 106 bini geçti

21 Mayıs 2018

Yargı içinde yer alan avukat sayısı 2017 sonu itibarıyla 106 bin 496'ya ulaştı2010-2017 yıllarında avukat sayısında artış yaşandı. Türkiye genelinde 2010'da 70 bin 332 olan avukat sayısı, 2011'de 74 bin 492'ye, 2012'de 78 bin 218'e ve 2013'te 81 bin 554'e yükseldi.

Artışın devam etmesiyle avukat sayısı 2014'te 86 bin 981, 2015'te de 93 bin 573 oldu.

Önceki yıl ise avukat sayısı 100 bin 461'e ulaştı. 2017'de 60 bin 360'ı erkek, 46 bin 136'sı kadın olmak üzere 106 bin 496 avukat yargı içinde yer aldı.

Böylece, avukat sayısı, 2010'dan 2017 sonuna kadar geçen sürede 36 binin üzerinde artış gösterdi.

Kaynak: AA