Aydın'daki kağıt fabrikası yanmaya devam ediyor
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında dün saat 17.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Gece boyunca devam eden ve bir süre ara verilen yangın söndürme çalışmaları yeniden başladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.
Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkartıldı.
Ambulanslar yaralananlara müdahale ediyor
Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale de günün ağarmasıyla yeniden başladı.