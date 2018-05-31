AYM, CHP'nin talebini reddetti

31 Mayıs 2018

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti. Böylece seçimin 24 Haziran'da gerçekleşmesi önünde engel kalmadı.



CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.



Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemlerini reddetti. 15 üyenin oy çokluğuyla alınan karara iki üyenin katılmadığı öğrenildi.



Kararın ve karşı oy gerekçelerinin, yazılmasının ardından mahkemenin internet sitesinden bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.



CHP, kanunun ittifaka ilişkin düzenlemelerinin değil, seçim güvenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptalini istemişti.