AYM’den HDP’nin hesabına geçici bloke
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini “tedbiren” kabul etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin temelli kapatılması istemli davada, “terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı” gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.
Karar, 7 üyeye karşı 8 üyenin oyuyla
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in bu istemini görüştü. Yüksek Mahkeme, davanın gelinen aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi. Karar 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı.