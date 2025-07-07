Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıkıyor! Ünlü isimler adliyeye geldi
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. 6 aydır cezaevinde olan Barım’ın yargılandığı davayı izlemek üzere birçok ünlü isim İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. İddianamede, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamede, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
6 aydır tutukluydu
Marmara Cezaevi'nde 6 aydır tutuklu bulunan Barım, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Ünlü isimler adliyeye geldi
Duruşmayı izlemek üzere Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay gibi kamuoyunun yakından tanıdığı bazı oyuncular da adliyeye geldi.