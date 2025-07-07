Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıkıyor! Ünlü isimler adliyeye geldi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamede, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

6 aydır tutukluydu

Marmara Cezaevi'nde 6 aydır tutuklu bulunan Barım, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Ünlü isimler adliyeye geldi

Duruşmayı izlemek üzere Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay gibi kamuoyunun yakından tanıdığı bazı oyuncular da adliyeye geldi.